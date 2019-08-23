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خيبة أمل .. تايلور سويفت: ترامب يظن أنه وحده في السلطة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:12 م
تايلور سويفت
تايلور سويفت
رحيم يسري
انتقدت المغنية الأمريكية وكاتبة الأغاني تايلور سويفت إدارة الرئيس دونالد ترامب، معبرة عن خيبة أملها بشأن الأوضاع في الولايات المتحدة.

وفي حوار مع صحيفة "الجارديان" قالت سويفت البالغة 29 عاما قالت إن الوضع السائد في الرأي العام الأمريكي حاليا هو "إذا كنت تكره الرئيس فأنت تكره أمريكا".

وعن رئاسة دونالد ترامب أكدت النجمة الأمريكية أن بلادها ديمقراطية أو من المفترض أن تكون كذلك حيث يسمح بالخلاف أو المعارضة والنقاش، وتابعت "اعتقد حقا أنه يرى الرئاسة سيطرة مطلقة على السلطة".

ولم تؤيد سويفت أي من المرشحين خلال انتخابات 2016 وأثارت جدلا بين معجبيها بسبب "سلبيتها".، موضحة أنها ابتعدت عن قراءة الأخبار في هذا العام بسبب مرض والدتها وبعد الاضطرابات الشخصية التي عانت منها في ذلك العام.

وأضافت أن صورتها العامة السلبية في ذلك الوقت جعلتها تشعر أنها "عديمة الفائدة"، مشيرة إلى أنها شعرت بالندم لعدم قول أي شيئ أو اتخاذ موقف معين، مؤكدة أنها لولا ذلك كانت ستؤيد هيلاري كلينتون.

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