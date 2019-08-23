عامل وراء سرقة 43 ألف جنيه من كافيه بالنزهة

نجح رجال المباحث بالقاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة ٤٣ الف جنيه من كافيه بالنزهة حيث تبين ان عاملا به وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطه.



تبلغ لقسم شرطة النزهة من مدير مالي بكافيه قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالى 43 ألف جنيه من داخل خزينة خاصة بالكافيه عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحالين بالكافيه محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل بالكافيه ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه.



وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها ، واعترف بسرقة المضبوطات بأسلوب " المفتاح المصطنع " واقر بأنه نظرا لطبيعة عمله بالكافيه محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة خطط لسرقتها.



وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة المبلغ واصطنع نسخة من مفاتيح الخزينة واستولى على المبلغ المالي تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 40 ألف جنيه واقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وأضاف بتخلصه من المفتاح المصطنع المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.



