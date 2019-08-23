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فن

وقف ريهام سعيد وبرنامج صبايا على قناة الحياة بعد تصريحاتها عن السمنة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:18 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
محمد نبيل
أعلنت ادارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا، ومقدمة البرنامج الاعلامية ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا تحدثت فيها عن السمنة وخاصة السيدات البدينات وانهن عبء على المجتمع، حسب وصفها.

القرار أوضح أن الوقف يستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للاعلام معها، ويتم اعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.

وأكدت شبكة قنوات الحياة انها تحترم جميع مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان لها، اليوم ، إنها قررت عقد اجتماع طارئ، لبحث أزمة تصريحات ريهام سعيد الأخيرة، وذلك من منطلق مسؤوليتها في ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامى رسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه، فى إطار الالتزام بأحكام الدستور، والبعد عن الإسفاف أو التمييز بين المواطنين.

وأكد البيان أن الاجتماع يأتي أيضا، بناء على تقرير لجنة الرصد والمتابعة بشأن ما ورد بحلقة برنامج صبايا تقديم ريهام سعيد المذاع على قناة الحياة من ألفاظ وعبارات وأوصاف لا تليق، وتحمل إهانة وتمييزا للمرأة المصرية، فى الوقت الذى لا تدخر فيه القيادة السياسية جهدا فى الارتقاء والعلو من شأن المرأة، فى جميع المحافل الداخلية والخارجية.

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