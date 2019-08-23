الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخه بدوري الأبطال

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز بنتيجة ٩-صفر، على حساب «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ليتأهل الأهلي إلى دور الـ٣٢، بعد فوزه في مجموع اللقاءين بنتيجة ١٣-٠، بعدما فاز في مباراة الذهاب برباعية نظيفة.



فوز الأهلي بنتيجة ٩-صفر على حساب بطل جنوب السودان هو الفوز الأكبر في مسيرة النادي الأهلي في البطولات الأفريقية منذ مشاركته الأولى في نسخة ١٩٧٦ من دوري الأبطال.



ويعد ثاني أكبر فوز في تاريخ دوري أبطال إفريقيا بعد فوز الدفاع الحسني الجديدي المغربي بنتيجة ١٠-صفر على حساب فريق بنفيكا من بيساو نسخة عام ٢٠١٨.



فوز الأهلي بتسعة أهداف دون رد هو الفوز الأكبر للفرق المصرية في البطولات الإفريقية على الإطلاق متخطيًا الإسماعيلي الذي سبق له تحقيق الفوز بنتيجة ٨-صفر على حساب «حي العرب» السوداني في بطولة كأس الاتحاد عام ٢٠٠٠.



سجل أهدف الأهلي في شباك بطل جنوب السودان: صلاح محسن (هدفان) وحمدي فتحي (هدفان) وحسين الشحات (ثلاثة أهداف – هاتريك) وهدف لأحمد فتحي، وهدف ذاتي سجله مدافع الفريق الجنوب سوداني بالخطأ في مرماه.



