مسائكم ورد وبرتقال.. سمية الخشاب وسط الشجر في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



وظهرت سمية الخشاب، في الصور بفستان مشجر وسط شجر البرتقال، وحازت الصور على إعجاب جمهورها، وعلقت قائلة "مسائكم ورد وبرتقال حبايبي"



وتستعد الفنانة سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "صلوا عليه"، وكانت سمية الخشاب كشفت عن بعض كلماتها في برنامج شيخ الحارة.



يُذكر أن دعاء "صلوا عليه" لـ سمية الخشاب من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس.