الرئيس الأمريكي يتوقع إجراء محادثات مثمرة مع نظرائه خلال قمة مجموعة السبع

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات مثمرة مع نظرائه خلال قمة مجموعة الدول السبع الكبرى التي ستنطلق اليوم /السبت/ في مدينة "بياريتز" الفرنسية.



وقال ترامب - في تصريح قبيل توجهه لمدينة بياريتز حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - "أعتقد أنها ستكون مثمرة للغاية".



وتتناول قمة مجموعة السبع هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.