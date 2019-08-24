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أبسط طريقة .. خطوات استخدام ميزة جوجل الجديدة

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:43 ص
تطبيق صور جوجل
تطبيق صور جوجل
شيماء عبد المنعم
تعمل شركة جوجل "Google" الأمريكية، على إضافة المزيد من الميزات الجديدة بتقنية الذكاء الاصطناعى لتطبيق الصور المملوك لها "Google Photos"، ولعل من أبرزها الميزة التى طرحتها جوجل خلال الأيام الماضية، والتى تسمح لمستخدميها في العثور على الصور التى تحتوى على نصوص.

وبحسب ما ذكره موقع "سي نت" التقني، تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين البحث في مكتبة صور جوجل "Google Photos" عن النص الذي يظهر داخل الصور و لقطات الشاشة.

وبإمكان المستخدمين باستخدام الميزة بعد إجراء عملية البحث باستخدام كلمة من النص أو النص كله، ونسخه من داخل الصورة ولصقه بسهولة في ملاحظة أو مستند أو نموذج باستخدام (Google Lens).

وإليك كيفية استخدام ميزة البحث عن الصور على تطبيق صور جوجل "Google Photos":

1. افتح تطبيق صور جوجل "Google".

2. اضغط على شريط البحث "search bar"، واكتب النص الذى تبحث عنه.

3. بمجرد حصولك على الصورة التى تريدها، اضغط على زر "Google Lens".

4. سوف تقوم جوجل بتظليل النص داخل الصورة، اضغط على الكلمات التى تريد نسخها.

5. اختر نسخ النص "Copy text".

6. الآن يمكنك لصق النص أينما تريد، كما هو الحال في تطبيق الرسائل أو في المتصفح.

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