ضبط مخالفات مرورية وتموينية متنوعة و713 هاربا في حملة أمنية بأسوان

تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.





وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط 713 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 160 حكم حبس جزئى، و 22 حكم حبس مستأنف ، و367 أحكام غرامات، و 162 مخالفات.





وفي مجال ضبط الأسلحة الناريه والمواد المخدرة تم ضبط 8 متهمين بحوزتهم 7 أسلحة نارية و19 كيلو جرام بانجو، بجانب 100 جرام من مخدر الحشيش .





وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية شملت ضبط قضية لتجميع دقيق بلدى مدعم ، إلى جانب 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وقضية لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها ، و 2 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، فضلًا عن قضيتين لعدم وجود تراخيص بالمنشأة .





وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 136 مخالفة متنوعة شملت 79 حالة رفع إشغالات بالطريق العام ، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ، بجانب 56 لمضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة.





وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 607 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 مركبات توك توك و دراجة نارية و2 تروسيكل وسيارة بدون ترخيص ، وتحرير 130 مخالفة تجاوز حد السرعة ، و 80 تصالح فورى ، و 120 مخالفة غرامة ونش ، و 75 حالة عدم قبول التصالح، و 195 مخالفة متنوعة.





وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.