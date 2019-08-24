التعليم تحسم الجدل.. 5 حقائق تكشف مصير النظام الجديد لطلاب 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدة نقاط هامة عن نظام التعليم الجديد ومصير دفعات العام القادم:





* أن الصف الثاني الثانوي لعام 2019/2020 عام نقل بأسلوب التقييم الجديد





*يبدأ تطبيق المجموع التراكمي بعد تغيير القانون واقراره من مجلس النواب.





* امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي إلكترونية لكافة الطلاب العام القادم (بما فيهم من استلم التابلت ومن لم يتسلمه)





* نظام التقييم المعدل قائم خلال العام الدراسي 2019/2020 بلا أي تغيير ولا علاقة له بموضوع التراكمية.



