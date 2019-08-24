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تعليم

التعليم تحسم الجدل.. 5 حقائق تكشف مصير النظام الجديد لطلاب 2020

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:18 م
نظام التعليم الجديد
نظام التعليم الجديد
ياسمين بدوي و هدير عبده
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدة نقاط هامة عن نظام التعليم الجديد ومصير دفعات العام القادم:

* أن الصف الثاني الثانوي لعام 2019/2020 عام نقل بأسلوب التقييم الجديد

*يبدأ تطبيق المجموع التراكمي بعد تغيير القانون واقراره من مجلس النواب.

* امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي إلكترونية لكافة الطلاب العام القادم (بما فيهم من استلم التابلت ومن لم يتسلمه)

* نظام التقييم المعدل قائم خلال العام الدراسي 2019/2020 بلا أي تغيير ولا علاقة له بموضوع التراكمية.

*الثانوية العامة بأسلوب التقييم القديم ستنتهي عام 2020 للدفعة الملتحقة بالصف الثالث الثانوي هذا العام.

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