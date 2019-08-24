10 أيام فرق .. التعليم تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد لكل المراحل

حددت وزارة التربية والتعليم ، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019- 2020، حيث أشارت إلى أن الدراسة لطلاب الصفوف الأولى: رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، ستبدأ في 11 سبتمبر المقبل، بينما يبدأ العام الدراسي الجديد لطلاب باقي الصفوف في 21 سبتمبر 2019.





موعد بدء العام الدراسي الجديد





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة إلى الدفعات الأكبر فبعدهم بـ 10 أيام، مشيرة إلى أن سبب بدء العام الدراسي الجديد مبكرا للصفوف الأولى هو أنه آن الأوان حتى يكون العام الدراسي قريبا من العام الدراسي في الدول المتقدمة.





وأضافت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي التقليدي في مصر قصير جدا مقارنة بالدول الأخرى مثل اليابان التي يبلغ العام الدراسي فيها ١١ شهرًا.





بدء الدراسة في مصر





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية، وإعلان موعد بدء العام الدراسي الجديد .



