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سيارات

الفرق بين شيفروليه اوبترا و نيسان صني 2019.. السعر والمواصفات

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:23 م
صدى البلد
اشرف عطية
لمحبي السيارات يقدم لكم قسم السيارات بموقع صدي البلد الاخباري، مقارنة سريعة بين موديلين هما الاشهر في السوق المصري في الفترة الحالية و هما نيسان صني 2019 و شفروليه اوبترا 2019. 

شيفروليه نيو أوبترا :

محرك سعة 1500 سي سي بقوة 110 حصان

ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات. ccvt

تستهلك وقود لكل 100 كم 7.3 لتر.

تبلغ التسارع إلى 100 كم/ساعة 13. ثانية.

سرعتها القصوى 170 كم/ساعة.

عدد المقاعد 5 والأبواب 4 و فامية خلفي

سعرها 209 آلاف حنيه

نيسان صني :

محرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان.

ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ4 سرعات.

تستهلك وقود لكل 100 كم 6.9 لتر.

تبلغ التسارع إلى 100 كم/ساعة 15.5 ثانية.

سرعتها القصوى 178 كم/ساعة.

عدد المقاعد 5 والأبواب 4 و فاميه خلفي

سعرها 206 آلاف جنيه.

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