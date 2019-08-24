الفرق بين شيفروليه اوبترا و نيسان صني 2019.. السعر والمواصفات

لمحبي السيارات يقدم لكم قسم السيارات بموقع صدي البلد الاخباري، مقارنة سريعة بين موديلين هما الاشهر في السوق المصري في الفترة الحالية و هما نيسان صني 2019 و شفروليه اوبترا 2019.



شيفروليه نيو أوبترا :



محرك سعة 1500 سي سي بقوة 110 حصان



ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات. ccvt



تستهلك وقود لكل 100 كم 7.3 لتر.



تبلغ التسارع إلى 100 كم/ساعة 13. ثانية.



سرعتها القصوى 170 كم/ساعة.



عدد المقاعد 5 والأبواب 4 و فامية خلفي



سعرها 209 آلاف حنيه



نيسان صني :



محرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان.



ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ4 سرعات.



تستهلك وقود لكل 100 كم 6.9 لتر.



تبلغ التسارع إلى 100 كم/ساعة 15.5 ثانية.



سرعتها القصوى 178 كم/ساعة.



عدد المقاعد 5 والأبواب 4 و فاميه خلفي



سعرها 206 آلاف جنيه.