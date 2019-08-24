النجم الساحلي يكشف آخر تطورات مفاوضات حل أزمة كوليبالي مع الأهلي

تحدث قيس عاشور، المتحدث باسم نادي النجم الساحلي التونسي، عن آخر مفاوضات ناديه مع النادي الأهلي لحل أزمة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي.





وقال "عاشور" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "مهدي العجيمي مدير الكرة بنادي النجم قد يسافر غدًا الأحد إلى القاهرة من أجل بدء التفاوض مع النادي الأهلي لحل الأزمة".





وتابع: "النجم والأهلي ناديان كبيران وسنواجه حلاً بكل تأكيد لهذه الأزمة، الحلول ستكون مادية بحتة بكل تأكيد، سنبحث إيجاد حل يُرضي جميع الأطراف".





وأكمل: "علاقتنا بالنادي الأهلي ممتازة، فتحنا أبواب النادي للفريق منذ فترة للتدريب داخل النادي لمدة أسبوع قبل مواجهة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهذا أمر لم يحدث من قبل، علاقتنا بالفريق المصري ممتازة للغاية".



