بـ 5 جنيهات .. ماسك سحرى لحل مشاكل البشرة في أسبوعين

مشاكل البشرة شبح يطارد الفتيات وخاصة في فصل الصيف، حيث يزداد اسمرار البشرة والتعرق مع التعرض للشمس والأتربة فتظهر بعض حبوب الشباب التي تحتاج عناية مكثفة، كذلك الهالات السوداء والندبات والبقع الغامقة على الوجه، بمختلف أنواع البشرة، لكن يمكن علاجها بشكل سريع خلال أسبوعين فقط باستخدام ماسك طبيعي غير مكلف.



نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة، باستخدام ماسك الخميرة، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة المواد المفيدة لصحة البشرة ونضارتها.



مكونات الماسك :

٢ ملعقة خميرة

٢ ملعقة ماء ورد

ملعقة نشا



طريقة تطبيق الماسك :

اذيبي قطع الخميرة مع النشاء في ماء الورد وقلبيها حتى تصبح سائلة وضعيها على بشرتك بعد غسلها جيدا ، واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد، وتكرار الوصفة ٣ مرات أسبوعيا .



فوائد ماسك الخميرة :

_ شد البشرة

_ علاج البثور وحبوب الشباب

- تقليل التهابات الجلد

-تفتيح البشرة تدريجيا

-نضارة البشرة