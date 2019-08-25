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أخبار العالم

حزب الله يكشف سر انفجار بيروت: أسقطنا طائرتين إسرائيليتين

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:43 ص
صدى البلد
حسام رضوان
كشف مسئول بحزب الله اللبناني لوكالة "رويترز" البريطانية، عن سر الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المسئول إن صوت الانفجار الذي سمع دويه في بيروت جاء بسبب إسقاط حزب الله طائرتين إسرائيليتين مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة.

وكان دوي انفجار هائل، سمع في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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