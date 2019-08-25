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شاهد.. فيديو جديد من موقع انفجار الطائرتين الإسرائيليتين في بيروت

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:35 ص
موقع سقوط الطائرتين
موقع سقوط الطائرتين
حسام رضوان
نشرت قناة "الغد "مقطع فيديو يظهر تجمهر اللبنانيين في موقع انفجار طائرة إسرائيلية في شارع معوض جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

قال مسؤول بحزب الله لرويترز إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله المدعوم من إيران كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر يوم الأحد.

وأضاف المسؤول أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله. وقال سكان إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي. ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.

وكانت وكالة "رويترز" أفادت نقلا عن المسئول في نبأ سابق أن حزب الله أسقط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين.

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