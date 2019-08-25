ضبط أب تعدى جنسيًا على ابنته بـ الشرقية

تمكنت مباحث مركز ههيا بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط أب متهم بالتعدى جنسيًا على نجلته، وتم التحفظ عليه وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة بورود بلاغ لمركز شرطة ههيا، بقيام "م ذ " عامل بالتعدى جنسيًا على نجلته الطفلة "ن".



