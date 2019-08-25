تشيلسي ونورويتش سيتي .. تحليل فني وملخص وأهداف المباراة

بشق الأنفس نجح تشيلسي في انتزاع فوز صعبا من نظيره نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسالبقة الدوري الإنجليزي.



اخيرا نجح مبارد في تحقيق أول فوز له مع تشيلسي كمدرب، بعد أن خسر أمام مانشستر يونايتد برباعية في الجولة الأولى، وتعادل أمام ليسر سيتي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية، وهزٌم أمام ليفربول بركلات الترجيح في السوبر الأوروبي.



وبدأ فرانك لامبارد المبارة بالتشكيل الأتي:



حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع إيمرسون - زوما - كريستينسن - أزبيليكويتا، خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماونت، خط الهجوم:بوليسيتش - أبراهام - بيدرو.



بدأ تشيلسي المباراة ضاغطا ونجح في تسجيل هدف أول مبكر عن طريق مهاجمه الواعد إبراهام في الدقيقة الثالثة، لكن رد نوريتش سيتي كان سريعا، حيث أدرك التعادل عن طريق كانتويل في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.



نجح تشيلسي في السيطرة على مجريات المباراة بعد استقباله هداف التعادل، وعاد بعدها للتقدم مرة آخرى عن طريق ماسون مونت في الدقيقة 19، ليرد بعدها نوريتش سيتي للمرة الثانية بتسجيله هدف التعادل في اللمرة الثانية عن طريق بوكي هدف البرميرليج حاليا، وذلك في الدقيقة 30 من عمر المباراة.



سيطر تشيلسي على زمام الأمور تمام في الشوط الثاني، وتحول اللعب في نصف ملعب نوريتش، واضاع البلوز العديد من الأهداف المحققة، لينجح بعدها المنقذ تامي إبراهام في خطف هدف الفوز في الدقيقة 68 من عمر المباراة.



وظهرت بصمة لمبارد على الجانب الهجومي لتشيلسي خلال مباراة نوريتش سيتي بسجيل الفريق لثلاث أهداف، لكن الفريق لا يزال يعاني من أخطاء دفاعية فادحة، حيث استقبل 9 أهداف في 4 مباريات.



وسدد تشيلسي على مرمى نورويتش 28 تسديدة منهم 8 تسديات فقط بين القائمين والعارضة، بينما سدد نورويتش سيتي 6 تسديدات، منهم واحدة فقط خارج المرمى.



وبلغت نسبة استحواذ تشيلسي على الكرة في المباراة 54 %، مقابل 46 % لنوريتش سيتي.



وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى المركز الـ 12 مؤقتا في جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند ثلاث نقاط في المركز الـ 16.



