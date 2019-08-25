الباحث عن الجميلات.. قصة زيجات الداعية معز مسعود من شيري عادل وبسنت نور الدين التي لم تدم كثيرا

معز مسعود من بسنت نور الدين، طلاق معز مسعود من بسنت نور الدين، زواج معز مسعود من شيري عادل طلاق معز مسعود من شيري عادل.. سيل من الأخبار لم تتوقف ما بين كل حين وأخر حول زيجة جديدة للداعية الإسلامي معز مسعود إلا أن القاسم المشترك في كل تلك الزيجات أنها لم تدم كثيرا، لكن يظل بها «الداعية» نجم الزواج في المجتمع.



شيري عادل و معز مسعود

على مدار الأيام الماضية أثيرت حالة من الجدل بعد إعلان الفنانة شيري عادل انفصالها رسميا عن الداعية الإسلامي معز مسعود بعد فترة لم تدم أكثر من عام، حيث تم الزواج بينهما في شهر يوليو 2018، وتم الطلاق في شهر يوليو 2019، لكنه ظل طي الكتمان ولم يعلن عنها إلا مؤخرا رغم كثرة الشائعات حول طلاقهما منذ أشهر.

زواجمنمنمنمن.. سيل من الأخبار لم تتوقف ما بين كل حين وأخر حول زيجة جديدة للداعية الإسلاميإلا أن القاسم المشترك في كل تلك الزيجات أنها لم تدم كثيرا، لكن يظل بها «الداعية» نجم الزواج في المجتمع.

معز مسعود من الفنانة المتألقة شيري عادل والذي بدأت قصته بعد تعاونهما سويا في مسلسل «السهام المارقة» الذي أنتج العام الماضي، لم يعلم به أحد من خلال العديد من الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي استمرت لأكثر من أسابيع لتجبر معز مسعود على الخروج ببيان يعلن فيه زواجه من الفنانة شيري عادل، ويرد فيه على النقد الذي وجه له من خلال الكثيرين فيما وصف بـ «زواج الشيخ والفنانة».



انفصال معز مسعود وشيري عادل

شيري عادل الجميلة التي استطاعت أن توقع الداعية معز مسعود في حبها خلال تعاونهما في مسلسل «السهام المارقة»، لم تكن تعلم أن زواجهما لن يدم كثيرا، وأن سوف تصاحبه العديد من الشائعات التي لم تتوقف يوما عن انفصال معز مسعود وشيري عادل بسبب الخلافات بينهما بعد الزواج والتي بدأت شرارتها بعد الزواج بشهرين بعدما عُرض على الفنانة شيري عادل التعاقد على بطولة أحد الأعمال السينمائية وهو ما يرفضه معز مسعود نهائيًا.

زواج الداعية الإسلاميمن الفنانة المتألقةوالذي بدأت قصته بعد تعاونهما سويا في مسلسل «السهام المارقة» الذي أنتج العام الماضي، لم يعلم به أحد من خلال العديد من الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي استمرت لأكثر من أسابيع لتجبرعلى الخروج ببيان يعلن فيه زواجه من الفنانة، ويرد فيه على النقد الذي وجه له من خلال الكثيرين فيما وصف بـ «زواج الشيخ والفنانة».

انفصال الثنائي معز مسعود والفنانة شيري عادل، والتي لم يبادر أحد منهما لتأكيد تلك الشائعات أو نفيها، حتى أكدت الفنانة شيري عادل تلك الشائعات بنشر صورة عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» تؤكد انفصالهما، لتنضم الفنانة شيري عادل إلى المرشدة السياحية الشابة بسنت نور الدين التي طلقها الداعية قبل زواجها من شيري عادل بـ 3 أشهر فقط.

على مدار العام لم تتوقف الشائعات حولالثنائي، والتي لم يبادر أحد منهما لتأكيد تلك الشائعات أو نفيها، حتى أكدت الفنانةتلك الشائعات بنشر صورة عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» تؤكد انفصالهما، لتنضم الفنانةإلى المرشدة السياحية الشابة بسنت نور الدين التي طلقها الداعية قبل زواجها منبـ 3 أشهر فقط.