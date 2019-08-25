الباحث عن الجميلات.. قصة زيجات الداعية معز مسعود من شيري عادل وبسنت نور الدين التي لم تدم كثيرا

زواج معز مسعود من بسنت نور الدين، طلاق معز مسعود من بسنت نور الدين، زواج معز مسعود من شيري عادل طلاق معز مسعود من شيري عادل.. سيل من الأخبار لم تتوقف ما بين كل حين وأخر حول زيجة جديدة للداعية الإسلامي معز مسعود إلا أن القاسم المشترك في كل تلك الزيجات أنها لم تدم كثيرا، لكن يظل بها «الداعية» نجم الزواج في المجتمع.
شيري عادل و معز مسعود
على مدار الأيام الماضية أثيرت حالة من الجدل بعد إعلان الفنانة شيري عادل انفصالها رسميا عن الداعية الإسلامي معز مسعود بعد فترة لم تدم أكثر من عام، حيث تم الزواج بينهما في شهر يوليو 2018، وتم الطلاق في شهر يوليو 2019، لكنه ظل طي الكتمان ولم يعلن عنها إلا مؤخرا رغم كثرة الشائعات حول طلاقهما منذ أشهر.
شيري عادل و معز مسعود
على مدار الأيام الماضية أثيرت حالة من الجدل بعد إعلان الفنانة شيري عادل انفصالها رسميا عن الداعية الإسلامي معز مسعود بعد فترة لم تدم أكثر من عام، حيث تم الزواج بينهما في شهر يوليو 2018، وتم الطلاق في شهر يوليو 2019، لكنه ظل طي الكتمان ولم يعلن عنها إلا مؤخرا رغم كثرة الشائعات حول طلاقهما منذ أشهر.
انفصال معز مسعود وشيري عادل
شيري عادل الجميلة التي استطاعت أن توقع الداعية معز مسعود في حبها خلال تعاونهما في مسلسل «السهام المارقة»، لم تكن تعلم أن زواجهما لن يدم كثيرا، وأن سوف تصاحبه العديد من الشائعات التي لم تتوقف يوما عن انفصال معز مسعود وشيري عادل بسبب الخلافات بينهما بعد الزواج والتي بدأت شرارتها بعد الزواج بشهرين بعدما عُرض على الفنانة شيري عادل التعاقد على بطولة أحد الأعمال السينمائية وهو ما يرفضه معز مسعود نهائيًا.
معز مسعود وبسنت نور الدين
وكانت قصة زواج وتقرب الداعية معز مسعود من المرشدة السياحية بسنت نور الدين نجمة السوشيال ميديا، قد بدأت بتدوينة لع عبر حسابه الشخصي "تويتر"، غازل فيها المرشدة السياحية قائلا: «جميل أن تعيد اكتشاف تاريخ بلدك وجمالها نتيجة جهد يستحق الاحترام، سعيد بفيديوهات بسنت نور الدين» ليختفى عن الانظار لمدة 5 أشهر بعدها ويعود مفاجئا الجميع بزواجه من المرشدة السياحية والذي لم يدم كثيرا.