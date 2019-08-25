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رياضة

بوردو يتحرك لإنقاذ النني من جحيم إيمري

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:19 م
محمد النني لاعب فريق
محمد النني لاعب فريق آرسنال
محمد السعيد
يسعى نادي بوردو الفرنسي للتعاقد مع الدولى المصري محمد النني لاعب وسط فريق آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ميرو" البريطانية، أن بوردو الفرنسي يستعد لتقديم عرض إلى إدارة آرسنال للحصول على خدمات محمد النني على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة، أن النني بات قريبا من مغادرة آرسنال خلال الصيف الحالي، بعد تصريح أوناي إيمري المدير الفني للجانرز بأن النني خارج خططه في الموسم الحالي.

ويعاني النني من الابتعاد عن الأساسية لـ آرسنال، منذ تولى الإسباني أوناي إيمري تدريب الجانرز، مطلع الموسم الماضي، خلفا للفرنسى آرسنال فينجر.

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