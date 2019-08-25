بوردو يتحرك لإنقاذ النني من جحيم إيمري

يسعى نادي بوردو الفرنسي للتعاقد مع الدولى المصري محمد النني لاعب وسط فريق آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "ميرو" البريطانية، أن بوردو الفرنسي يستعد لتقديم عرض إلى إدارة آرسنال للحصول على خدمات محمد النني على سبيل الإعارة.





وأضافت الصحيفة، أن النني بات قريبا من مغادرة آرسنال خلال الصيف الحالي، بعد تصريح أوناي إيمري المدير الفني للجانرز بأن النني خارج خططه في الموسم الحالي.



