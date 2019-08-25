ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اخبار الحوادث .. شريحة تليفون تكشف المستور فى قضية فتاة العياط .. تجديد حبس عنتيل الغربية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:17 م
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.

تجديد حبس عنتيل كفر حجازى بالمحلة الكبرى 15 يوما على ذمة التحقيقات
قرر قاضى معارضات محكمة جنح مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، الأحد، تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى قضية الفيديوهات الجنسية المنتشرة للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي له مع سيدات من أهالى القرية.
لمزيد من التفاصيل ..

تطور جديد في قضية طفلة العياط.. شريحة هاتف داخل الحجز تكشف المستور
تواصل نيابة العياط التحقيق في قتل طفلة لسائق ميكروباص شرع في اغتصابها بالمنطقة الجبلية بالعياط، حيث قرّرت إرسال شريحة هاتف محمول عُثر عليها بملابس الفتاة داخل محبسها بمركز الشرطة إلى الفنيين المختصين.
لمزيد من التفاصيل ..

ضبط عامل تعدى بالضرب بوحشية على طفل صغير بالشرقية.. فيديو
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، الاحد، من ضبط عامل بقرية "بنى حسن" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر قام بالتعدي بالضرب بطريقة وحشية على طفل صغير عقب نشوب مشاجرة بين الطفل الصغير ونجل المتهم.
لمزيد من التفاصيل ..

تفاصيل العثور على هيكل عظمي لجثة متحللة داخل شقة في الغردقة
يكثف رجال مباحث البحر الأحمر، من جهودهم، لكشف تفاصيل العثور على هيكل عظمي لجثة متحللة مجهولة الهوية داخل شقة سكنية في منطقة شارع المدارس بالغردقة.
لمزيد من التفاصيل ..

شاب يحاول الانتحار بذبح نفسه أمام النادي الأجتماعي بالزقازيق
حاول شاب على الانتحار بذبح نفسه، منذ قليل، أمام بوابة النادي "الاجتماعي" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بالشرقية.
لمزيد من التفاصيل ..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الحوادث.. صور المتهم بذبح ابنتيه في الحوامدية.. وكريم تركته حبيبته فانتحر.. وبطيخ وكانز يثيران الذعر

تفاصيل العثور على هيكل عظمي لجثة متحللة داخل شقة في الغردقة

اهم الاخبار| السيسي يستضيف غداء عمل لرؤساء 4 دول أفريقية.. حقيقة وفاة الفنان إبراهيم نصر

ترشيحاتنا

فيديوجراف| بكيني رانيا يوسف يشعل الساحل الشمالي

إيقاف جهاد جريشة وطارق سامى ومنعهما من إدارة لقاءات الكأس والدورى

ترقب في الأهلي لإعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق

المقاولون العرب يكشف امكانية رحيل عماد النحاس لقيادة منتخب مصر

اسعار الدواجن في مصر اليوم.. الفراخ البيضا والحمرا والبلدي والبيض بكل أنواعه

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. ستيرلينج يتساوى مع بوكي وأجويرو مع صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل