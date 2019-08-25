اخبار الحوادث .. شريحة تليفون تكشف المستور فى قضية فتاة العياط .. تجديد حبس عنتيل الغربية

تجديد حبس عنتيل كفر حجازى بالمحلة الكبرى 15 يوما على ذمة التحقيقات





تطور جديد في قضية طفلة العياط.. شريحة هاتف داخل الحجز تكشف المستور

تواصل نيابة العياط التحقيق في قتل طفلة لسائق ميكروباص شرع في اغتصابها بالمنطقة الجبلية بالعياط، حيث قرّرت إرسال شريحة هاتف محمول عُثر عليها بملابس الفتاة داخل محبسها بمركز الشرطة إلى الفنيين المختصين.

لمزيد من التفاصيل .. تواصل نيابة العياط التحقيق في قتل طفلة لسائق ميكروباص شرع في اغتصابها بالمنطقة الجبلية بالعياط، حيث قرّرت إرسال شريحة هاتف محمول عُثر عليها بملابس الفتاة داخل محبسها بمركز الشرطة إلى الفنيين المختصين.



ضبط عامل تعدى بالضرب بوحشية على طفل صغير بالشرقية.. فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، الاحد، من ضبط عامل بقرية "بنى حسن" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر قام بالتعدي بالضرب بطريقة وحشية على طفل صغير عقب نشوب مشاجرة بين الطفل الصغير ونجل المتهم.

لمزيد من التفاصيل .. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، الاحد، من ضبط عامل بقرية "بنى حسن" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر قام بالتعدي بالضرب بطريقة وحشية على طفل صغير عقب نشوب مشاجرة بين الطفل الصغير ونجل المتهم.



تفاصيل العثور على هيكل عظمي لجثة متحللة داخل شقة في الغردقة

يكثف رجال مباحث البحر الأحمر، من جهودهم، لكشف تفاصيل العثور على هيكل عظمي لجثة متحللة مجهولة الهوية داخل شقة سكنية في منطقة شارع المدارس بالغردقة.

لمزيد من التفاصيل .. يكثف رجال مباحث البحر الأحمر، من جهودهم، لكشف تفاصيل العثور على هيكل عظمي لجثة متحللة مجهولة الهوية داخل شقة سكنية في منطقة شارع المدارس بالغردقة.



شاب يحاول الانتحار بذبح نفسه أمام النادي الأجتماعي بالزقازيق

حاول شاب على الانتحار بذبح نفسه، منذ قليل، أمام بوابة النادي "الاجتماعي" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بالشرقية.

لمزيد من التفاصيل .. حاول شاب على الانتحار بذبح نفسه، منذ قليل، أمام بوابة النادي "الاجتماعي" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بالشرقية.

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.قرر قاضى معارضات محكمة جنح مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، الأحد، تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى قضية الفيديوهات الجنسية المنتشرة للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي له مع سيدات من أهالى القرية.