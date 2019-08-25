الأزهر يحتفي بأعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية

احتفت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية".





ونشرت صفحة الأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ملفات تعريفية بأعضاء اللجنة تضمنت السير الذاتية لهم ومشاركاتهم ومؤلفاتهم وإنجازاتهم على مختلف المستويات الداخلية والخارجية، فضلًا عن تعريف المتابعين ورواد التواصل الاجتماعي بدور أعضاء اللجنة ومساهماتهم في تعزيز ونشر قيم السلام والإخاء والتسامح في العالم كله.





يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية", الاثنين الماضي, وهي الوثيقة التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر، د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والتي تعد الأولى من نوعها, وتشكل الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان.



