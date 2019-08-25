مبتلبسش غير جلابية .. دوللي شاهين تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير جريئة

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديو "انستجرام" جلسة تصوير جديدة جريئة بالجلابية، وهي لا تعد المرة الأولى التي تنشر فيها دوللي شاهين صور بالجلابية ولكنها أصبحت متنوعة في أشكال وألوان الجلابية .



كانت دوللي نشرت عدد من الصور بجلابية باللون الذهبي لها بالكليب ولكنها نشرت اليوم صور جديدة بلقطات مختلفة ولكنها بجلابية جديدة مقلمة باللون البينك والازرق الفاتح وكشفت دوللي ساقيها من خلال فتحى الجلابية .



ونشرت دوللي صورها بوضعيات مختلفة ولكنها اعتمدت علي شعرها في التقاط الصور، وكانت اعتمدت مكياج مناسب للشخصية التي تجسدها.



وكتبت دوللي تعليقا على الصور، قائلة: "إن اطلالتها بجلسة التصوير من خلال الشخصية التي تظهر بها في كليب "الحاجة دعيالك".





