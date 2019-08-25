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رياضة

القادم أفضل.. أول تعليق من علي معلول عقب اختياره أفضل لاعب بالأهلي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:17 م
علي معلول
علي معلول
حسام الحارتي
عبر علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد اختياره كأفضل لاعب خلال الموسم الماضي من قبل النادي الأهلي.

وكتب علي معلول عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، "الحمد الله والف شكر لزملائي في الفريق على المجهود طوال الموسم".

ووجه علي معلول التحية إلى جماهير القلعة الحمراء "الف تحية لجمهور الأهلي العظيم والقادم افضل انشاء الله".

واختار الأهلي على معلول صاحب القدم الذهبية بعد الاستفتاء الذي أجراه الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وحاز اللاعب التونسي على أعلى نسبة تصويت بين المشاركين.

ونجح النجم التونسي في تسجيل 8 أهداف مؤثرة كان لها الفضل في حصد نقاط ثمينة لـ الأهلي.

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