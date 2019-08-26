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واتساب فى خطر بسبب هذه الميزة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
كريم جمال
يبدو أن مستقبل تطبيق واتسآب الأشهر عالميًا أصبح فى خطر بالفعل، بسبب هذه الميزة التى كشف عنها منافسه الشرس تليجرام، والتى ستجذب الكثيرين من مستخدمى الأول.

وكشف تطبيق تليجرام عن ميزته الجديدة التى تتيح إرسال الرسائل لأصدقائك مع اختيار عدم إصدار أى صوت عند وصولها، حتى لاتزعج مستلمها إذا كان نائمًا او مشغولًا فى المجموعات "الجروبات" أولا، ومن ثم لباقى الأشخاص على الخاص.

ويبدو أن إدارة واتسآب غير منتبهة لما يقوم به المنافسون، واكتفت بطرح نسخة البيزنس لمستخدميها البالغ عددهم أكثر من مليار ونصف شخص حول العالم.

بينما يزداد عدد مستخدمى تليجرام لأكثر من 200 مليون شخص، بالإضافة لميزة التشفير الشديدة التى يتبعها بروتوكول التطبيق، كما يمكن لمستخدميه عبر آيفون اختيار الوضع الليلى باللون الأسود المميز، وهو الذى سيتاح قريبًا لمستخدميه عبر أندرويد.

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