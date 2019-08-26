16.63 جنيه للشراء .. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 26 -8- 2019.. فيديو

سجلت أسعار الدولار اليوم الاثنين ، 26 - 8 – 2019 في مصر استقرارها أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.63 جنيه للشراء، مقابل 16.53 جنيه للبيع.



أسعار الدولار اليوم في مصر



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الاثنين ، 26

- 8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم في مصر



وجاءت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الاثنين ، 26 - 8 – 2019، على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: بيع 16.63 جنيه، وشراء 16.53 جنيه.

سعر اليورو: بيع 18.53 جنيه، وشراء 18.41 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.16 جنيه، وشراء 20.05 جنيه.

سعر الين اليابانى: بيع 15.65 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.

سعر الفرنك السويسري: بيع 17.05 جنيه، وشراء 16.94 جنيه.