غرفة التجارية بالجيزة تستعد للعام الدراسى الجديد بـ 6 معارض

قرر مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إقامة ٦ معارض تحت شعار "عودة المدارس" بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢.٥ مليون جنيه بمشاركة نحو ٦٤ شركة متخصصة فى مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وشنط وملابس مدرسية وأدوات تكنولوجية.



وكشف عادل ناصر، خلال أول إجتماع لمجلس إدارة الغرفة بالدورة الجديدة ٢٠١٩ - ٢٠٢٣ عقب تشكيل هيئة مكتب الغرفة، أنه تم الإتفاق مع شركة متخصصة فى إقامة المعارض لتنظيم المعارض الستة التي ستنطلق فى الأول من سبتمبر المقبل ولمدة شهر كامل، موضحًا أن المعرض الرئيسي سيقام بشارع الملك فيصل على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع وستقام المعارض الأخرى بمراكز أوسيم وكرداسة والحوامدية، مشيرًا إلى أن الغرفة ستتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض وكافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بغرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى ٥٠٪.



وأكد "ناصر"، أن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة ٢٠١٩ - ٢٠٢٣ ستشهد وفق استراتيجية المجلس تنفيذ عديد المشروعات وإنجاز جميع الملفات العالقة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تجديد المشروع الذي نفذته الغرفة خلال السنوات الأخيرة لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنتسبي الغرفة من التجار والذي تحملت الغرفة لأجل تنفيذه مبلغ ٣ ملايين جنيه سنويًا ويتم حاليًا المفاضلة بين تنفيذ المشروع بأحد أمرين إما التعاقد المباشر مع المستشفيات ومراكز التحاليل والاشاعات على أن تتحمل الغرفة نسبة من تكلفة العلاج أو التعاقد مع شركة تأمين متخصصة تتعاقد معها الغرفة بمبلغ معلوم مسبقًا.



لفت "رئيس الغرفة"، إلى أن مجلس إدارة الغرفة وافق على التعاقد مع إحدى الشركات الأمريكية لتطوير خدمة الشباك الواحد الذي تنفذه الغرفة قبل سنوات وهو ما سيتم من أجله إنهاء ملف استئجار هيئة التأمينات الاجتماعية لدور كامل بمقر الغرفة الرئيسي بميدان الجيزة ليتم تخصيص مساحة أكبر لتقديم خدمات الشباك الواحد الذي تقدمها الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والتي تضمن التيسير على أصحاب رؤوس الأموال فى تدشين مشروعاتهم الجديدة.



