ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد غرق طفل في بالوعة .. استدعاء رئيس حي العمرانية و4 مسئولين ومدير الصرف الصحي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:44 م
الطفل الغريق
الطفل الغريق
ندى حمودة - أحمد مهدي
تواصل نيابة الطالبية والعمرانية التحقيق في مصرع طفل غرقا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية مساء أمس.

وقررت النيابة استدعاء كل من رئيس حي العمرانية ومدير إدارة المرافق ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة الطرق ومدير إدارة الإنارة بالحي، بالإضافة لاستدعاء مدير هيئة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة لسماع أقوالهم حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.

واستمعت النيابة لأقوال والدي الطفل اللذان اتهما شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتسبب في مقتل ابنهما.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المتوفى لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وسماع شهادة عدد من شهود العيان والغطاسين من قوات الإنقاذ النهري ممن عثروا على الطفل داخل البالوعة بعدما جرفته المياه لمكان آخر.

كان اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة تلقى إخطارا من غرفة النجدة بسقوط طفل في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية الرياضي، وانتقلت علي الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة وتبين أنه أثناء سير طفل على بعد خطوات من والدته أمام النادي سقط في البالوعة المغطاة بقطعة خشبية وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري برئاسة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة والتي تمكنت من انتشاله بعد فترة من البحث.

تم نقل جثة الطفل ياسين البالغ من العمر ٦ سنوات إلى المستشفى وحاول الأطباء إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الإهمال.. شاهد.. لحظة سقوط طفلة في بالوعة صرف

الإنقاذ النهرى بالدقهلية تنتشل جثة طفل غرق بمياه ترعة المنصورية

أمام نادي الطالبية .. مصرع طفل سقط في بلاعة صرف صحي بالجيزة

بعد واقعة وفاة طفل ببالوعة صرف صحي بالطالبية.. محافظ الجيزة يقرر إحالة الواقعة للنيابة العامة

تحقيقات في غرق طفل ببالوعة أمام نادي الطالبية..صور

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار سيارات فيات 15 ألف جنيه.. تفاصيل

مواصفات جديدة للسيارات الصينية القادمة لمصر.. تعرف عليها

بعد وقفه.. تحرك جديد من نقابة الإعلاميين تجاه تامر أمين

هاجمت المنوفية .. القراد حكاية حشرة تعيش على الدماء.. تنتشر بأمريكا وأفريقيا وتنقل الأمراض

السفارة السعودية في تركيا تصدر بيانا بشأن المواطنة المختفية بـ إسطنبول

حفظ البلاغ وإغلاق الملف..تامر أمين يفجر مفاجأة بشأن التحقيق معه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فخمة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى جلسة تصوير جديدة