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ترامب ينهي الخلافات التجارية مع فرنسا.. ميلانيا أحبت النبيذ الفرنسي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:38 م
ميلانيا والنبيذ الفرنسي
ميلانيا والنبيذ الفرنسي
أحمد سيف الدين
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحكومتين الأمريكية والفرنسية أبرمتا اتفاقا لإنهاء الخلاف حول الضريبة الفرنسية على بعض عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.

ووفقا لما صرح به ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام قمة مجموعة السبع في بياريتز بفرنسا: "لقد توصلنا إلى اتفاق جيد". 

كان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على واردات النبيذ الفرنسي في رده على فرض باريس تعريفات جمركية على شركات التكنولوجيا الأمريكية. 

لم يرد الرئيس ترامب بشكل مباشرة عندما طُلب منه تأكيد الصفقة التي عقدة بينه وبين ماكرون، إلا أنه قال مازحًا، أأكد لكم أن السيدة الأولى أحبت النبيذ الفرنسي.

يفرض القانون الذي وقعه ماكرون ضريبة بنسبة 3٪ على إيرادات عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون والفيسبوك وجوجل. 

بموجب هذا القانون، يتم تطبيق الضريبة - بأثر رجعي منذ شهر يناير - على الشركات ذات العوائد العالمية السنوية التي تتجاوز 840 مليون دولار والمبيعات الرقمية في فرنسا التي تتجاوز 28 مليون دولار. 

معظم الشركات الثلاثين المتضررة تقريبًا من الشركات الأمريكية، لكن القائمة تضم أيضًا شركات صينية وألمانية وبريطانية وفرنسية.

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