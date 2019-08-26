برهم صالح: الهجمات الإسرائيلية اعتداء على السيادة العراقية

ندد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الاثنين بالضربات الجوية التي استهدفت أمس الأحد قواعد ومستودعات للأسلحة تابعة لجماعات عراقية مسلحة قرب الحدود السورية في ضربة ألقت الجماعات مسؤوليتها على إسرائيل.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان أن الزعيمين وصفا الضربات بأنها "اعتداء على السيادة العراقية" وحثا على الوحدة الوطنية.



ذكر البيان، الذي نشرته الوكالة العراقية، أنه تم التأكيد على أهمية الدور البطولي الذي قدمته مختلف قوات الحشد الشعبي، إلى جانب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة، في معارك التحرير ودحر الدواعش والإرهاب.



وشدد الرؤساء على أن الاعتداءات التي تعرض لها الحشد مؤخرا هي في جانب منها محاولات لجر الحشد ومنظومة الدفاع الوطني إلى الانشغال عن الدور المهم المتواصل من أجل القضاء على فلول داعش والتخلص نهائيا من الإرهاب ومخاطره ضد العراق وبلدان المنطقة والعالم.