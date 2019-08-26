ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي انفجارات في مزارع شبعا اللبنانية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:52 م
صدى البلد
رحيم يسري
أفادت وسائل إعلام لبنانية سماع انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا المحتلة، قامت بإطلاق قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، في شبعا.

وأضافت أنه سمع دوي عدة انفجارات داخل المزارع المحتلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بري: موقف لبنان لم يتغير في شأن ترسيم حدوده والحفاظ على الحقوق السيادية

عاجل| تبعه إطلاق نار.. سماع دوي انفجار ضخم في مقديشو

عقب إطلاق نار.. سماع دوي انفجار قوي في مقديشو

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

ترشيحاتنا

هؤلاء تخلوا عنها.. نجوم خذلوا ريهام سعيد في أزمة السمنة

كندا ترسل قاذفات مياه للمساعدة في إخماد حرائق الأمازون

%2.5 علاوة تشجيعية للموظفين بالدولة.. تعرف على الشروط

قام بعمله بأمانة.. رسالة رئيس سموحة لـ عامر حسين عقب استقالته

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة

برقصة مثيرة.. فيفى عبده تشعل إنستجرام من الساحل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على باب البيت.. ياسمين الخطيب بفستان أبيض يبرز جمالها

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة