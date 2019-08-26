سماع دوي انفجارات في مزارع شبعا اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية سماع انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان.



وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا المحتلة، قامت بإطلاق قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، في شبعا.



وأضافت أنه سمع دوي عدة انفجارات داخل المزارع المحتلة.

