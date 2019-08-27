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فن

10 أغان مختلفة.. طرح ألبوم أصالة الجديد في قربك حصريا عبر تطبيق Deezer

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:42 ص
أصالة - في قربك
أصالة - في قربك
سعيد فراج
طرح تطبيق ديزر Deezer للموسيقى، ألبوم الفنانة السورية أصالة نصري الجديد، والذي يحمل اسم "في قربك" وذلك بعد فترة من الترويج له، وينتظر طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المتاجر الإلكترونية قريبًا.

,وتضمن ألبوم أصالة الجديد 10 أغاني، هم على الترتيب: (في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد).

وكانت أصالة نصري طرحت 3 أغاني بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، هي أغنية «مبقاش سر» من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.

والأغنية الثالثة من ألبوم أصالة نصري، هي "حاجة متخصكش"، من كلمات : ناصر الجيل، الحان وتوزيع: آدم حسين، جيتار : اوسو، مهندس صوت: أندرو داوود، ميكس: لندن.

على جانب آخر، أعلنت أصالة نصري عن موعد حفلها القادم في الطائف، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام" علقت عليه: "جمهوري السعودي الحبيب، ألقاكم يوم 28 أغسطس في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي". 

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