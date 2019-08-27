من داخل السيارة.. شاهد أحدث ظهور للفنانة درة

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها من خلال خاصية ستورى عبر " انستجرام " .
وظهرت درة وهى داخل السيارة مرتدية بدلة باللون اللبنى وشعرها منسدلا على كتفيها .
جدير بالذكر أن الفنانة درة شاركت في بطولة مسلسل "الحرملك"، الذي تم عرضه فى الموسم الرمضانى السابق، وهو من بطولة جمال سليمان، وسلافة معمار، ومجموعة من نجوم الوطن العربي.
وظهرت درة وهى داخل السيارة مرتدية بدلة باللون اللبنى وشعرها منسدلا على كتفيها .
جدير بالذكر أن الفنانة درة شاركت في بطولة مسلسل "الحرملك"، الذي تم عرضه فى الموسم الرمضانى السابق، وهو من بطولة جمال سليمان، وسلافة معمار، ومجموعة من نجوم الوطن العربي.