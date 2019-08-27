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إلهام أبو الفتح
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فن

من داخل السيارة.. شاهد أحدث ظهور للفنانة درة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:28 ص
درة
درة
القسم الميدانى
نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها من خلال خاصية ستورى عبر " انستجرام " .

وظهرت درة وهى داخل السيارة مرتدية بدلة باللون اللبنى وشعرها منسدلا على كتفيها .

جدير بالذكر أن الفنانة درة شاركت في بطولة مسلسل "الحرملك"، الذي تم عرضه فى الموسم الرمضانى السابق، وهو من بطولة جمال سليمان، وسلافة معمار، ومجموعة من نجوم الوطن العربي.

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