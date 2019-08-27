من داخل السيارة.. شاهد أحدث ظهور للفنانة درة

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها من خلال خاصية ستورى عبر " انستجرام " .



وظهرت درة وهى داخل السيارة مرتدية بدلة باللون اللبنى وشعرها منسدلا على كتفيها .



جدير بالذكر أن الفنانة درة شاركت في بطولة مسلسل "الحرملك"، الذي تم عرضه فى الموسم الرمضانى السابق، وهو من بطولة جمال سليمان، وسلافة معمار، ومجموعة من نجوم الوطن العربي.