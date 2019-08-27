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شاهد.. توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. يتصدر نشرة صباح البلد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:25 ص
المستلزمات المدرسية
المستلزمات المدرسية
محمد القاضي
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الثلاثاء.

وجاءت أبرز وأهم عناوين الأخبار اليوم:
المصرى اليوم
"اجتماعات التوافق" في قمة الـ«7 الكبار»

الأهرام
مصدر بالبترول: حقل إنتاج ظهر يصل 2.7 مليار قدم نهاية العام

الوطن
"الآثار والإسكان": استثمارات في محيط المتحف الكبير و"الحضارة"

الجمهورية
الداخلة تطلق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

صدى البلد
الإسكان تكشف حقيقة فتح باب الحجز لـ 93 ألف شقة بالمدن الجديدة والمحافظات

الشروق
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