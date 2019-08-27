موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مواجهة قوية مع مصر المقاصة غدا، الأربعاء، بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2018 /2019.





ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين الزمالك ومصر المقاصة فى تمام الساعة الثامنة مساء وستتم إذاعتها عبر قناتى أون سبورت ونايل سبورت.





وتعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة واحدة من أقوى المباريات فى ظل المنافسة الكبيرة والشراسة التى دائما ما تظهر عليها لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة الماضية .





وضمت قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة :

في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل





في خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز .





في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو .





في خط الهجوم : مصطفي محمد - عمر السعيد.



