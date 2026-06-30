هل سترتفع.. آخر تطورات أسعار الذهب والدولار بالسوق المصري

قدمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية تناولت خلالها آخر تطورات أسعار الذهب وسوق الصرف في مصر، وسط متابعة واسعة من المواطنين لتحركات المعدن الأصفر وسعر الدولار، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

واستعرضت إسراء عبدالمطلب خلال النشرة تفاصيل تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث سجل عيار 21 نحو 5650 جنيهًا للشراء و5630 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 6457 جنيهًا للشراء و6434 جنيهًا للبيع، وسجل عيار 18 نحو 4843 جنيهًا للشراء و4826 جنيهًا للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45200 جنيه للشراء و45040 جنيهًا للبيع.

كما أوضحت أن خبراء الذهب يتوقعون عودة الأسعار إلى الارتفاع تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية.

كما سلطت النشرة الضوء على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات الثلاثاء، حيث سجل في البنك المركزي المصري 49.22 جنيه للشراء و49.36 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

وتناولت أيضًا أسباب تحركات العملة الأمريكية عالميًا، في ظل ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واستمرار التوترات الجيوسياسية التي عززت الطلب على الدولار كملاذ آمن.

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