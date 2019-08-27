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فن

بـ الكيرلى .. ميريهان حسين تشعل انستجرام بإطلالة جذابة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:15 م
صدى البلد
شروق حمدى
نشرت الفنانة ميريهان حسين عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة من الصور الجديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت ميريهان حسين بلوك صيفى حيث ارتدت فستان أبيض قصير واعتمدت على الشعر الكيرلى فى إبراز اللوك الجديد.

وعلق عدد من متابعى ميريهان حسين على حسابها، قائلين: " حلو جدا الصورة أنتي قمر فيها ، ما شاء الله ، شعرك تحفة ، قمرررر.  

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين مشاركتها فى مسلسل " قيد عائلى".

وتدور أحداث مسلسل قيد عائلي حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع و الذى يدور بين الجميع الكبار و الصغار.
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@antikkahossam

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