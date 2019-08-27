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حوادث

مصرع طالب ثانوي غرقا في حمام سباحة بمنتجع سياحي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:00 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
صرحت نيابة مركز سنورس بدفن جثمان طالب ثانوى ، لقى مصرعه غرقا أثناء عومه في حمام سباحة بأحد المنتجعات السياحية على ضفاف بحيرة قارون بمحافظة الفيوم .

تلقي اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مركز شرطة سنورس بالحادث.

تبين من التحقيقات ان الطالب يدعى صلاح . م بحى (15 سنة ـ طالب بالصف الاول الثانوى مقيم دار الرماد دائرة قسم أول الفيوم ) كان يقوم بالاستحمام في حمام سباحة أحد المنتجعات السياحية ببحيرة قارون ، ولقي مصرعه لعدم إجادته السباحة.

وبتوقيع الكشف الطبي على جثمان الطالب المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أكد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة .

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم .

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