مصرع طالب ثانوي غرقا في حمام سباحة بمنتجع سياحي

صرحت نيابة مركز سنورس بدفن جثمان طالب ثانوى ، لقى مصرعه غرقا أثناء عومه في حمام سباحة بأحد المنتجعات السياحية على ضفاف بحيرة قارون بمحافظة الفيوم .



تلقي اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مركز شرطة سنورس بالحادث.



تبين من التحقيقات ان الطالب يدعى صلاح . م بحى (15 سنة ـ طالب بالصف الاول الثانوى مقيم دار الرماد دائرة قسم أول الفيوم ) كان يقوم بالاستحمام في حمام سباحة أحد المنتجعات السياحية ببحيرة قارون ، ولقي مصرعه لعدم إجادته السباحة.



وبتوقيع الكشف الطبي على جثمان الطالب المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أكد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة .



تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم .



