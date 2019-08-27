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فن

بحبها بجد من قلبي .. سعد الصغير بصحبة ريم البارودي .. شاهد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:42 م
سعد الصغير و ريم
سعد الصغير و ريم البارودى
القسم الميدانى
نشر الفنان سعد الصغير صورة جديدة له تجمعه مع الفنانة ريم البارودى من خلال حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق سعد الصغير على الصورة قائلا: "حبيبتي واختي الجدعة ام قلب طيب اللى بحبها بجد من قلبي #ريم_البارودى".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

احلى سعد - والنبى انتى اللى عسل - يا جمالكم

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير كان مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر.

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