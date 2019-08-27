بحبها بجد من قلبي .. سعد الصغير بصحبة ريم البارودي .. شاهد

نشر الفنان سعد الصغير صورة جديدة له تجمعه مع الفنانة ريم البارودى من خلال حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق سعد الصغير على الصورة قائلا: "حبيبتي واختي الجدعة ام قلب طيب اللى بحبها بجد من قلبي #ريم_البارودى".وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :احلى سعد - والنبى انتى اللى عسل - يا جمالكميذكر أن آخر أعمال سعد الصغير كان مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر.