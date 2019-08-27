السيطرة على حريق هائل في أكوام قش في طوخ.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق هائل شب في أكوام قش وحطب في عزبة أمينة بالوحدة المحلية للدير التابعة لمدينة طوخ دون خسائر في الأرواح والممتلكات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ بنشوب حريق هائل في أكوام للقش والحطب في عزبة أمينة التابعة للوحدة المحلية بالدير.



وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منازل القرية وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق.