ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق هائل في أكوام قش في طوخ.. صور

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:36 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق هائل شب في أكوام قش وحطب في عزبة أمينة بالوحدة المحلية للدير التابعة لمدينة طوخ دون خسائر في الأرواح والممتلكات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ بنشوب حريق هائل في أكوام للقش والحطب في عزبة أمينة التابعة للوحدة المحلية بالدير.

وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منازل القرية وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق.
السيطرة على حريق هائل في أكوام قش في طوخ.. صور
السيطرة على حريق هائل في أكوام قش في طوخ.. صور

ترشيحاتنا

الموسيقيين تتهم محمد رمضان بالتحايل

بجواره مبلغ كبير وسلاح.. العثور على جثة مجهولة الهوية بالدقهلية

عصير الليمون الحار لإنقاص 5 كيلو في الشهر

مصر تحافظ على صدارة دورة الألعاب الأفريقية بـ 142 ميدالية

بسبب دواء خاطئ.. طفل هندي يتحول إلى مستذئب

النجم الساحلي يحسم الجدل حول انضمام وجدى كشريدة لـ الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى