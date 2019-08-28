تركى ال الشيخ يعلن التعاقد مع الصفقة العاشرة لـ ألميريا الإسباني

أعلن تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن الصفقة العاشرة للفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ونشر تركى ال الشيخ، عبر حسابه على "تويتر": "اللاعب الدولي الكرواتي أنتي كوريتش.. 22 عامًا.. قادمًا من نادي روما الإيطالي بنظام الإعارة مع خيار الشراء.. الصفقة العاشرة والقادم أقوى إن شاء الله".



