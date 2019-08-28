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رياضة

تركى ال الشيخ يعلن التعاقد مع الصفقة العاشرة لـ ألميريا الإسباني

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:27 ص
اللاعب الدولي الكرواتي
اللاعب الدولي الكرواتي أنتي كوريتش الصفقة العاشرة
عمرو ابوبكر
أعلن تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن الصفقة العاشرة للفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر تركى ال الشيخ، عبر حسابه على "تويتر": "اللاعب الدولي الكرواتي أنتي كوريتش.. 22 عامًا.. قادمًا من نادي روما الإيطالي بنظام الإعارة مع خيار الشراء.. الصفقة العاشرة والقادم أقوى إن شاء الله".

واشترى تركى ال الشيخ، نادي ألميريا الإسباني قبل انطلاق الموسم الحالي، في تجربة استثمارية جديدة له، بعد تجربته الاستثمارية الناجحة في مصر (مع نادي بيراميدز)، الذي ظهر منافسًا قويًا في الدوري المصري الموسم الماضي، ونجح في الفوز على قطبي الكرة المصرية والتأهل إلى الكونفيدرالية الأفريقية.
تركى ال الشيخ يعلن التعاقد مع الصفقة العاشرة لـ ألميريا الإسباني

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