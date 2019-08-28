بسبب الأسد.. شركات جزائرية مهددة بعقوبات أمريكية

تشارك مؤسسات جزائرية في معرض دمشق الدولي الذي سينطلق الأربعاء، وهو الحدث الذي هددت واشنطن بفرض عقوبات على المشاركين فيه.





وقالت السفارة الأمريكية في دمشق، إن تقارير وردت إليها تفيد بعزم رجال أعمال وغرف تجارية، المشاركة في معرض دمشق للتجارة، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية .





وأوضحت السفارة الأمريكية في دمشق، أنها تكرر تحذيرها لمن ينخرط في أعمال مع نظام الأسد أو رموزه، مضيفة أن كل من يشارك في المعرض يعرض نفسه لإمكانية فرض عقوبات أمريكية عليه.





وأضافت السفارة الأمريكية في دمشق، أنه غير مقبول وغير اللائق لرجال أعمال وغرف تجارة من خارج سوريا، المشاركة في معرض تجاري مع نظام الأسد.





وذكرت السفارة الأمريكية في دمشق، باتهاماتها لنظام الأسد بمهاجمة مدنيين سوريين في إدلب وحماة.





وكان السفير الجزائري بالعاصمة السورية دمشق، صالح بوشة، قد كشف في وقت سابق عن أن الجزائر ستشارك في هذا المعرض.



