الشئون الخارجية بالنواب الأمريكي تطالب بمعاقبة تركيا لشرائها اس-400

طلب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب على فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "S-400"، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج".



وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت الشهر الماضي أنها لن تسمح لتركيا بشراء والمساعدة في تصنيع طائرات "F-35" الأمريكية، كرد على قرار أنقرة بتحدي واشنطن وشراء منظومة "S-400"، والتي حذر منها المسؤولون الأمريكيون من أنها قد تسمح لروسيا بمعرفة معلومات عن تكنولوجيا "F-35".



وحثت اللجنة عن طريق حساب موقع "تويتر" الخاص بها، الرئيس ترامب على فرض عقوبات، وقالت في تغريدة: "يجب عليك معاقبة تركيا لشرائها منظومة "S-400" الدفاعية".



وازداد الضغط على أنقرة مؤخرًا بعد أن أعلنت كلًا من تركيا وروسيا أنهما ستزيدان من تعاونهما الدفاعي أثناء لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.



وبحسب قانون "CAATSA" الأمريكي، يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء الأخيرة لمنظومة الدفاع الروسية، إلا أنه لا يحدد موعدًا لفرض الرئيس ترامب تلك العقوبات.



وكانت تركيا أعلنت أمس الثلاثاء، بدء وصول معدات البطارية الثانية لمنظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا إلى أنقرة.



وأبرم البلدان الاتفاقية المتعلقة بشراء تركيا للمنظومة الروسية في أبريل من عام 2017، واستمرت عملية نقل معدات البطارية الأولى في الفترة من 12 إلى 25 يوليو الماضي.