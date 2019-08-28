ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشئون الخارجية بالنواب الأمريكي تطالب بمعاقبة تركيا لشرائها اس-400

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:02 ص
النواب الأمريكي يطالب
النواب الأمريكي يطالب بمعاقبة تركيا لشرائها اس-400
هشام السبع
طلب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب على فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "S-400"، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج".

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت الشهر الماضي أنها لن تسمح لتركيا بشراء والمساعدة في تصنيع طائرات "F-35" الأمريكية، كرد على قرار أنقرة بتحدي واشنطن وشراء منظومة "S-400"، والتي حذر منها المسؤولون الأمريكيون من أنها قد تسمح لروسيا بمعرفة معلومات عن تكنولوجيا "F-35".

وحثت اللجنة عن طريق حساب موقع "تويتر" الخاص بها، الرئيس ترامب على فرض عقوبات، وقالت في تغريدة: "يجب عليك معاقبة تركيا لشرائها منظومة "S-400" الدفاعية".

وازداد الضغط على أنقرة مؤخرًا بعد أن أعلنت كلًا من تركيا وروسيا أنهما ستزيدان من تعاونهما الدفاعي أثناء لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وبحسب قانون "CAATSA" الأمريكي، يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء الأخيرة لمنظومة الدفاع الروسية، إلا أنه لا يحدد موعدًا لفرض الرئيس ترامب تلك العقوبات.

وكانت تركيا أعلنت أمس الثلاثاء، بدء وصول معدات البطارية الثانية لمنظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا إلى أنقرة.

وأبرم البلدان الاتفاقية المتعلقة بشراء تركيا للمنظومة الروسية في أبريل من عام 2017، واستمرت عملية نقل معدات البطارية الأولى في الفترة من 12 إلى 25 يوليو الماضي.

ترشيحاتنا

كشف لغز المصريين القدماء.. كيف بنوا المعابد والمقابر في أسوان

فرج عامر يطالب الجبلاية بإيقاف الدوري في هذه الحالة

مصري يروع المواطنين في الكويت بالساطور.. والشرطة تتدخل

رجعي الباقي للوزير.. بوتين يدفع 5 آلاف روبل لشراء آيس كريم لـ أردوغان.. فيديو

الليلة.. الزمالك يلتقي المقاصة في الكأس للمرة الأولى.. والفائز يواجه الاتحاد السكندري

طائرة مسيرة تركية تقتل مدنيين في ليبيا

اجتماع هام لاتحاد الكرة الجديد اليوم.. تعرف على التفاصيل

الحقيقة الكاملة.. ابن حسن حمدي يكشف عن تفاصيل نقل رئيس الأهلي إلى سجن طره

تعرف على المصري الوحيد في الجهاز الفني للنادي الأهلي

بسبب اتهامات سب وقذف.. اجتماع طارئ لتشريعية النواب لبحث رفع الحصانة عن نائبين

محمد رمضان يوجه رسالة إلى منتقدي أقوى حفلة في الساحل

قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

مصري يروع المواطنين في الكويت بالساطور.. والشرطة تتدخل

عن أزمتها مع أحمد عز.. متابع لـ زينة: ما تعمليش مشاكل في الساحل.. والفنانة ترد

اخبار التوك شو.. محمد الباز يطالب بإلغاء إجازة رأس السنة الهجرية.. وبشرى لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات المتأخرة.. أبو العينين: مصر لديها تشريعات قوية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر

كسفته على الهوا.. أحمد صلاح حسني لـ إسعاد يونس: والله عرقت

رجعي الباقي للوزير.. بوتين يدفع 5 آلاف روبل لشراء آيس كريم لـ أردوغان.. فيديو

كأس مصر.. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام مصر المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول