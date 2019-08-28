دراسة تكشف النقاب عن أسباب إصابة النحفاء بأمراض الكبد الدهني

اكتشف الباحثون كيف يتطور مرض الكبد الدهني عند الأشخاص النحفاء ، مما يساعد على تطوير علاجات محتملة لهؤلاء المرضى.



وقال جاكوب جورج ، الأستاذ بمعهد ويستميد للبحوث الطبية في استراليا "مرضى الكبد الدهني العجاف لديهم استقلاب واضح للغاية بالمقارنة مع غير النحفاء ، وهو ما يمكن أن يفسر بعض الاختلافات التي نراها في تطور المرض".



ومرض الكبد الدهني - حالة تتميز بتراكم الدهون في الكبد - يصيب ربع سكان العالم.. على الرغم من أنه يتطور عادة في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة ، فإن العديد من الأفراد الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) أقل من 25 كجم / م 2 يصابون بالمرض ويميلون إلى الحصول على نتائج أسوأ مقارنة بمرضى يعانون من السمنة المفرطة.



قارن الباحثون ، خلال الدراسة ، عملية التمثيل الغذائي ، والبكتيريا المعوية والأعراض الوراثية للمرضى الذين يعانون من مرض الكبد الدهني الهزيل وغير الهزيل لتحديد العوامل التي تسهم في تطور المرض والتقدم.



بالمقارنة مع المرضى غير النحفاء ، كان لدى المرضى النحفاء مستويات أعلى من الأحماض الصفراوية ، والتي تلعب دورًا في هضم الدهون ، وبروتين يسمى عامل نمو الخلايا الليفية 19 (FGF19).



و وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة أمراض الكبد ، تزيد الأحماض الصفراوية و FGF19 من إنفاق الطاقة ، والذي يمكن أن يفسر سبب بقاء الأفراد الهزيلين الذين يعانون من مرض الكبد الدهني ضعيفين.. هذا يشير إلى أن المرضى الهزيلين الذين يعانون من الكبد الدهني قد يكون لديهم مظهر "مقاوم للسمنة" والتكيف بشكل أفضل مع الإفراط في تناول السعرات الحرارية.



"لقد حددنا أيضًا التغيرات في بكتيريا الأمعاء والجينات الجديدة التي يمكن أن تؤثر على تطور مرض الكبد الدهني لدى المرضى النحفاء على سبيل المثال ، اكتشفنا أن البديل في الجين TM6SF2 ، المرتبط سابقًا بمرض الكبد الدهني ، أكثر شيوعًا في العجاف وقال الباحث المشارك محمد إسلام .. بدون علاج ، يمكن أن يؤدي مرض الكبد الدهني إلى تندب الكبد وتليف الكبد وفي الحالات الشديدة فشل الكبد.