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رياضة

انيس بوجلبان كلمة السر.. تفاصيل انتهاء ازمة كوليبالي مع الأهلي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:01 م
كوليبالي
كوليبالي
نور عادل
سلطت الصحف التونسية الضوء الي حل ازمة مهاجم النجم الساحلي سليماني كوليبالي مع النادي الاهلي، وذلك عقب هروب المهاجم الايفواري من النادي الاحمر منذ فترة طويلة.

وكشفت صحيفة الجوهرة التونسية عن تفاصيل حل ازمة كوليبالي مع النادي الأهلي، حيث اكدت ان مسئولي النجم الساحلي توصلوا الي اتفاق مبدئي بشأن تلك الأزمة وذلك عقب اجتماع مع رئيس النادي و وكيل اللاعب و انيس بوجلبان، نجم الأهلي السابق، والمنوط بالتفاوض مع القلعة الحمراء من أجل فض النزاع القائم بين الطرفين.

واشارت الصحيفة الي ان هذا الاتفاق المبدئي الذي تم بين الطرفين سيتم النظر فيه وذلك في اطار استكمال بقية الاجراءات القانونية من اجل انهاء تلك الازمة الدائرة حول سليماني كوليبالي مهاجم النجم الساحلي والاهلي السابق.

وكان النجم الساحلي أعلن عن ضم كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 4 مواسم، ورحل كوليبالي عن صفوف الأهلي خلال شهر مايو في العام قبل الماضي دون إخطار إدارة القلعة الحمراء.

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