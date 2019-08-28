شاهد .. أحدث ظهور لـ محمد زيدان في مكة المكرمة

نشر محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" .و ظهر محمد زيدان برفقة صديقه بمكة المكرمة، اثناء اداء مناسك الحج .و علق محمد زيدان على الصورة : "وحشنى اوى الراجل ده و المكان ده ".و تفاعل جمهور محمد زيدان مع الصورة معلقين : ما شاء الله , تقبل الله , نجم مصر , الله يكرمك و يتقبل منك و منا ".ويعد محمد زيدان، أحد أبرز نجوم الكرة المصرية حيث لعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا عام 2008.