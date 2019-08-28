شاهد .. أحدث ظهور لـ محمد زيدان في مكة المكرمة

نشر محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" .
و ظهر محمد زيدان برفقة صديقه بمكة المكرمة، اثناء اداء مناسك الحج .
و علق محمد زيدان على الصورة : "وحشنى اوى الراجل ده و المكان ده ".
و تفاعل جمهور محمد زيدان مع الصورة معلقين : ما شاء الله , تقبل الله , نجم مصر , الله يكرمك و يتقبل منك و منا ".
ويعد محمد زيدان، أحد أبرز نجوم الكرة المصرية حيث لعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا عام 2008.
و ظهر محمد زيدان برفقة صديقه بمكة المكرمة، اثناء اداء مناسك الحج .
و علق محمد زيدان على الصورة : "وحشنى اوى الراجل ده و المكان ده ".
و تفاعل جمهور محمد زيدان مع الصورة معلقين : ما شاء الله , تقبل الله , نجم مصر , الله يكرمك و يتقبل منك و منا ".
ويعد محمد زيدان، أحد أبرز نجوم الكرة المصرية حيث لعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا عام 2008.