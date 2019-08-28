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رياضة

شاهد .. أحدث ظهور لـ محمد زيدان في مكة المكرمة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:14 م
محمد زيدان
محمد زيدان
شروق حمدى
نشر محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" .

و ظهر محمد زيدان برفقة صديقه بمكة المكرمة، اثناء اداء مناسك الحج .

و علق محمد زيدان على الصورة : "وحشنى اوى الراجل ده و المكان ده ".

و تفاعل جمهور محمد زيدان مع الصورة معلقين : ما شاء الله , تقبل الله , نجم مصر , الله يكرمك و يتقبل منك و منا ".

ويعد محمد زيدان، أحد أبرز نجوم الكرة المصرية حيث لعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا عام 2008.

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