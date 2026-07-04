مصطفى ناصر عن تعاونه مع رامي جمال: كتبنا ولحنّا الأغاني في نفس القعدة

أعرب الشاعر مصطفى ناصر عن سعادته بالتعاون مع الفنان رامي جمال في ألبوم "علامة" الذي طرحه اليوم، وذلك في أغنيتين، هما: أغنية إيه اللي جابك؟!، أغنية شايف إيه؟!

وأشار مصطفى خلال بيان صحفي، إلى أنه لم يكن التعاون الأول الذي يجمعه برامي جمال حيث تكون المرة الرابعة، ولكن التعاون في ألبوم "علامة" مختلفًا، حيث اقتنص رامي الأغاني في وقت قصير جدًا، كما اختار أغنية "إيه اللي جابك؟!" في وقت قصير وقام الفنان عمر مصطفى بتلحينها في 10 دقائق، بينما تم كتابة وتلحين أغنية "شايف إيه؟! في نفس الجلسة.

أغاني رامي جمال ومصطفى ناصر

سبق وتعاون رامي جمال مع مصطفى ناصر في أغنية "تيجي نرجع" في ألبوم "محسبتهاش" الذي طرحه العام الماضي، وكانت من ألحان مصطفى العسال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، بالإضافة إلى تعاونهما في أغنية "وسط الوشوش" التي كانت تتر مسلسل "البنون" وخاض من خلالها رامي تجربة تقديم تترات المسلسلات لأول مرة، هذا إلى جانب أغنية "أوقات" التي تعاونا خلالها مع الملحن غريب والموزع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وفي سياق متصل، يعيش مصطفى حالة من النجاح خلال الفترة الحالية، خاصةً بعد نجاحه مؤخرًا بأغنية “مشيتي” التي تعاون خلالها مع الفنان محمد حماقي في ألبوم “سمّعوني”، وتعاونه أيضًا مع الفنان نبيل في أغنية “وقولت سلام"، هذا إلى جانب تعاونه مع الفنان أحمد جمال في أغنية وطنية جديدة بعنوان "نستاهل الفرحة"، تم طرحها بعد فوز المنتخب المصري على أستراليا.