18 مليون جنيه لصيانة 10 مدارس في الدقهلية قبل بدء الدراسة

شدد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على أهمية استعداد مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020 وجاهزيتها لبدء الدراسة في الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم، مؤكداَ اتخاذ أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسي جديد متميز للطلبة بجميع المراحل التعليمية.





وأكد شاروبيم في بيان، الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي التعليم اهتماما خاصا كمشروع قومي، وطالب بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وابعاد الباعة الجائلين عن محيط المدارس وتكثيف النظافة بمحيطها، مؤكدًا دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وخارجها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال تقليم وتهذيب الاشجار والتأكد من كفاءة الإنارة.





وأشار محافظ الدقهلية إلى دخول 28 مدرسة جديدة للخدمة التعليمية هذا العام بتكلفة 235 مليون جنيه وبعدد فصول 470 وأن هذه المدارس تضم 21 مدرسة تعليم عام و7 مدارس مابين ابتدائي واعدادي وثانوي ،وأضاف أنه تجري عمليات الصيانة لـ 10 مدارس باجمالي مبالغ 18 مليون جنيه.





وأكد محافظ الدقهلية أن المدارس الجديدة والتي تجري صيانتها جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتطوير المنظومة التعليمية لجميع الطلاب.





وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة التأكد من سلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وتطهير الخزانات أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين وتوفير الجو الملائم لنجاح العملية التعليمية .



