أبو القاسم يحقق ذهبية جهاز الحلق للجمباز ومحمد إلهامي الفضية في دورة الألعاب الأفريقية

حقق علي أبو القاسم ذهبية منافسات جهاز الحلق للجمباز في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.



جاء محمد إلهامي في المركز الثاني والميدالية الفضية.



فرح أحمد تحقق ذهبية متوازي الجمباز وزينة إبراهيم تحقق الفضية في دورة الألعاب الإفريقية



كانت فرح أحمد قد حققت الميدالية الذهبية لمنافسات متوازي الجمباز بدورة وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة زينة إبراهيم .



كانت نانسي طمان حققت نانسي طمان ذهبية حصان القفز وجائت فرح سيد في المركز الثاني والميدالية الفضية.