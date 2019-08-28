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فن

شيرين سيف النصر: لم أعتزل الفن ووفاة والدتي سر ابتعادي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:46 م
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
أحمد البهى
أكدت الفنانة شيرين سيف النصر انه لا صحه لاعتقاد البعض انها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، والتي ابتعدت فيها عن الاعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي او التليفزيوني .

واضافت في تصريحات خاصة لصدي البلد ان ابتعادها خلال السنوات الماضية كان لوفاة والدتها مما اثر علي حالتها النفسية ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيا.

وتابعت قائلة : اعتبر نفسي كنت في فترة هدنة ، ولكني اعد الجمهور بالعودة خلال الفترة القادمة ، من خلال عدد من الاعمال التي اقوم بقراءتها في الوقت الراهن وسوف احسم قرارى النهائي فيها .

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