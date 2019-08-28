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فن

افتتاح الدورة 76 لمهرجان فينسيا بحضور براد بيت وكريستين ستيوارت

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:46 م
مهرجان فينسيا
مهرجان فينسيا
سعيد فراج
افتتحت منذ قليل فعاليات الدورة الـ76 لمهرجان فينسيا السينمائى، على مسرح قصر السينما فى مدينة البندقية في إيطاليا، بحضور عدد كبير من نجوم العالم، وعلى رأسهم: النجم العالمى براد بيت، الذي يشارك عن دوره فى فيلم Ad Astra.

كما تشارك في فعاليات الحفل الإفتتاحي للمهرجان: الممثلة العالمية كريستين ستيوارت عن دورها فى فيلم Seberg، والنجم العالمى جواكين فونيكس عن دوره فى الفيلم الجديد Joker الذى سيعرض فى أكتوبر المقبل. 

وكان المهرجان أعلن فى وقت سابق عن اختيار أحدث أفلام المخرج الياباني هيروكازو كوري إيدا "برافدا" لإفتتاح الدورة الـ76، كما سيدخل الفيلم أيضا قائمة الأفلام المتنافسة على جوائز المهرجان ضمن أفلام المسابقة الرئيسية.

كما أعلن مسئولو المهرجان عن اختيار فيلم "The Burnt Orange Heresy" للنجمة إليزابيث ديبيكي، لعرضه في ختام المهرجان الذي يقام خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل. 

كما أعلن مهرجان فينيسيا عن مشاركة 4 أفلام عربية ، منها فيلمان عربيان في أسبوع النقاد، وفيلمان آخران بـ أيام فينيسيا ضمن فعاليات المهرجان، وسط غياب للسينما المصرية فى جميع المسابقات.

وضمن مسابقة أيام فينيسيا تم اختيار الفيلم السودانى الطويل "ستموت فى العشرين"، وهو أول فيلم روائى سودانى طويل يتم إنتاجه بطاقم عمل محترف فى الآونة الأخيرة، وذلك بعد حصول فيلم "كاشا" على جائزتين فى "فاينال كات" بفينيسيا العام الماضى، وهو من إخراج هشام حجوج كوكا.

كما تسجل السينما التونسية حضورها أيضا فى "أيام فينيسيا" عقب النجاحات الكبيرة التى حققتها مؤخرا، وتشارك المخرجة منال العبيدى بفيلم Arab Blues ، والذى تقوم ببطولته الممثلة الإيرانية غلشيفته فراهاني.

فينسيا السينمائي الدولي من أعرق المهرجانات السينمائية وأكثرها تميزًا حول العالم، وعادة ما توصف البندقية بأنها وجهة لاستشراف مستقبل الأفلام الحائزة على الجوائز.

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